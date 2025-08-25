Murió uno de los jóvenes que chocó con su moto y su acompañante sigue muy grave

En el Hospital Escuela de esta ciudad se produjo el deceso de un joven de 20 años de apellido Pelozo, que se encontraba internado tras protagonizar un siniestro vial con la motocicleta que conducía.

Conforme a las primeras diligencias, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Octava Urbana, tomaron conocimiento que por Avenida Cazadores Correntinos y calle Medrano se registró un siniestro vial.

Un auto marca Toyota modelo Etios- conducido por un joven de 25 años de edad – chocó con una moto marca Yamaha modelo XTZ 125c.c-, guiada por un joven de apellido Pelozo de 20 años de edad, a quien acompañaba una joven de 17 años de edad.

A consecuencia del siniestro, ambos ocupantes del rodado menor fueron trasladados hasta el Hospital Escuela, donde lamentablemente se produjo el deceso del joven de 20 años.

Al respecto, en la citada comisaria se llevan a cabo las diligencias del caso, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación.