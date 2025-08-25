Corrientes: un joven con problemas de consumo agredió a su madre y a su hermana

Carlos David (28) tiene problemas de consumo de drogas y este domingo, en un rapto de violencia, agredió a su mamá y a su hermana en la casa familiar, ubicada en el barrio Loma Linda de la ciudad de Corrientes. Ante el pedido de ayuda concurrió una patrulla con policías del GRIM 2, quienes demoraron al hombre a una cuadra de la vivienda, en el momento que pretendía escapar.

La señora de 68 dijo que iría a la comisaría de la Mujer a radicar una denuncia.

Mientras, a Carlos trasladaron a la comisaría Octava.