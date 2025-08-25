Rescatan a cinco trabajadores víctimas de explotación laboral en un campo de Mercedes

Cinco personas fueron rescatadas en la provincias de Corrientes tras dos allanamientos realizados en el marco de una investigación por trata y explotación laboral en un establecimiento rural de Mercedes.

La causa iniciada hace mas de un año , buscaba comprobar denuncias sobre un campo dedicado a la cría de ganado bovino y porcino, donde los trabajadores eran sometidos a condiciones precarias: carecía de agua potable, señal telefónica, electricidad, transporte y elementos básicas de seguridad para los trabajadores.

Los operativos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Paso de los Libre, con intervención de la fiscalía Federal y la Secretaria de Derechos Humanos. Además del establecimiento rural, se allano un domicilio en la capital provincial.

Durante los procedimientos, efectivos de la Prefectura Naval Argentina rescataron a las victimas, quienes fueron asistidas por profesionales del Programa Nacional de Rescate. También se secuestraron armas de fuego, municiones, dispositivos electrónicos y documentación, con un valor total estimado en mas de $4 millones.

La propietaria del lugar fue notificada y se le fijo audiencia indagatoria