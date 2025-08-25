DESTACADO

Rescatan a cinco trabajadores víctimas de explotación laboral en un campo de Mercedes

En los allanamientos se secuestraron armas de fuego, municiones, dispositivos electrónicos y documentación de interés. El aforo total de los elementos incautados supera los cuatro millones de pesos.

25/08/2025
0 2.047 1 minuto de lectura

Cinco personas fueron rescatadas en la provincias de Corrientes tras dos allanamientos realizados en el marco de una investigación por trata y explotación laboral en un establecimiento rural de Mercedes.

La causa iniciada hace mas de un año , buscaba comprobar denuncias sobre un campo dedicado a la cría de ganado bovino y porcino, donde los trabajadores eran sometidos a condiciones precarias: carecía de agua potable, señal telefónica, electricidad, transporte y elementos básicas de seguridad para los trabajadores.

Los operativos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Paso de los Libre, con intervención de la fiscalía Federal y la Secretaria de Derechos Humanos. Además del establecimiento rural, se allano un domicilio en la capital provincial.

Durante los procedimientos, efectivos de la Prefectura Naval Argentina rescataron  a las victimas, quienes fueron asistidas por profesionales del Programa Nacional de Rescate. También  se secuestraron armas de fuego, municiones, dispositivos electrónicos y documentación, con un valor total estimado en mas de $4 millones.

La propietaria del lugar fue notificada y se le fijo audiencia indagatoria

 

Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

