Pasan por Mercedes el «Gran premio de Baquets NEA 2025»

“Son los primeros autos de carrera, con los que empezó a correr Fangio. Se intenta mantener y preservar la historia a través de estos autos antiguos que se rigen por un reglamento técnico”, explicó Viña. El evento, que no tiene carácter competitivo, reúne vehículos conocidos como “baquets”, verdaderos íconos del automovilismo argentino de principios del siglo XX.

Lejos de ser una competencia, el recorrido se plantea como una caravana solidaria que, además de poner en valor el patrimonio automotor, busca colaborar con distintas causas sociales en las localidades por las que transita.

Este año, el cupo máximo de 60 autos ya está completo, y existe una lista de espera con más de 110 vehículos interesados en sumarse. También participarán autos y pilotos provenientes de Brasil y Uruguay, sumando un perfil internacional al evento