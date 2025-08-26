El gobernador Valdés inauguró el nuevo edificio del Hospital de Monte Caseros

La obra del nuevo edificio del Hospital de Monte Caseros comprende área de Emergencias, con acceso ambulatorio, sector de admisión y sala de espera, 2 consultorios médicos, enfermería con áreas de apoyo. También sala de observación con enfermería, unidad de terapia intensiva con enfermería, box de aislamiento, área de higienización, oficina administrativa, sala de reuniones y dormitorio médico.

El área obstétrica consiste en el sector de admisión y sala de espera, consultorio y servicio de internación con 10 camas distribuidas en habitaciones dobles con baño privado, estación de enfermería completa con áreas de apoyo, sala de médicos, área de atención para recién nacidos y sector quirúrgico. Además, se realizó la instalación de cableado eléctrico, tableros de telecomunicaciones y luminarias, sistema de climatización en áreas críticas, incorporación de lámparas quirúrgicas y sistemas de respaldo energético.

Se construyó área de esterilización de 50 m2 conectada a quirófanos, rehabilitación y construcción de recintos técnicos para sistemas eléctricos y generadores, conforme a normativa. Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia equipó completamente esta área para su correcto funcionamiento.

Valdés expresó que «me alegra mucho de poder cumplir una promesa en Monte Caseros» y recordó que «la primera vez que vine acá, levantaron un cartel que decía ´queremos un hospital´. Hoy levanto el cartel y le digo ´acá está el hospital´».

Recordó que «en el medio pasaron muchas cosas, y créanme que, en materia de salud, si hay algo que tenemos es fortaleza». Justificó lo anterior señalando que «cuando hoy nos critican, son los que nos dejaron solos en una pandemia, ya que no vino absolutamente nadie de Buenos Aires, sin embargo, ahí estaban esos choferes de ambulancia, los enfermeros, kinesiólogos, estaban los terapistas, médicos, estaba el sistema de salud fortalecido y unido».

En esa línea argumentativa, el titular del Poder Ejecutivo provincial repasó las principales obras y logros en materia de salud pública durante su gestión. Detalló que «construimos en la ciudad de Corrientes 30.000 metros cuadrados de un hospital que lo tuvimos que transformar y sigue funcionando», en referencia al Hospital de Campaña «Escuela Hogar».

En esa misma manzana, «hicimos una ampliación para la especialidad de lo que es fisioterapia para todos los niños, complementando la reforma más importante que tuvimos de todos los tiempos en materia de salud y el Hospital de Niños». Mencionó además que «al lado terminamos al día de hoy de construir el Instituto de Oncología de la provincia de Corrientes, con 50 millones de dólares de inversión para que a ningún correntino le falte un solo tratamiento cuando padezca cáncer».

Continuó contando que «concretamos el segundo Hospital de Niños que se ubica en Goya, le dimos complejidad a las diferentes zonas». Enumeró que fueron beneficiadas con esas obras los hospitales de Paso de los Libres, el de Curuzú Cuatiá, Esquina, Isla Apipé, Mercedes, Gobernador Virasoro, Ituzaingó, que «estaba abandonado, destruido y deteriorado, y que ni siquiera una represa como la de Yacyretá llegó a darle complejidad y asistencia».

Asimismo, el Gobernador comentó que «estamos terminando los quirófanos del Hospital Escuela de Corrientes, vamos a inaugurar ahora todo lo que es la Emergencia del Hospital Vidal, hicimos camas de terapia en el Hospital Llano». Remarcó que «no tengo miedo a decir que la salud pública en Corrientes tiene la fortaleza de estos médicos, enfermeros y del Gobierno de la Provincia.

Y todo esto «se hace de una sola manera: administrando honesta y correctamente los recursos de los correntinos, sale de ahí», explicó. A lo que agregó que «nosotros no tuvimos escándalo de vacunatorio VIP, de despilfarro, ni hubo denuncias que tienen que ver con los discapacitados».

Respecto a las 10 designaciones de personal que se hicieron al Hospital de Monte Caseros a través del Ministerio de Salud Pública, Valdés adelantó que «vamos a seguir designando la cantidad de personas que sean necesarias para seguir mejorando». Manifestó que «para gobernar no se trata solamente de gobernar un área, uno tiene que gestionar todas las áreas al mismo tiempo, aunque la salud y la educación pública, son áreas centrales para nuestro Gobierno».

Por su parte, el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, consideró que «es un día histórico, ya que además se inauguró el Instituto Oncológico», y también remarcó todas las inauguraciones y ampliaciones realizadas en los hospitales de la Provincia. Valoró la política del Gobernador de mantener y modernizar la infraestructura edilicia, como también en equipamiento, a los hospitales más viejos de Corrientes, ya que «estamos inaugurando estás ampliaciones, que es una inversión importante y que va a reforzar el esfuerzo que hace el personal de este Hospital».

En este contexto, el intendente de Monte Caseros, Juan Carlos Álvarez, manifestó su agradecimiento a Valdés por «esta gran obra maravillosa, por el servicio que se brinda acá, y para quiénes va el servicio». Agregó que «podemos tener todo lo que queremos, pero si no tenemos salud no tenemos nada».

A su turno, el director del Hospital «Robinson», Marcelo Ceccato, agradeció también por la obra al Gobierno provincial, por «poder plasmar el sueño de esta comunidad», y resaltó la función del personal del Hospital «por estar siempre presente».