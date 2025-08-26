nuevo aumento en el precio de combustibles en Shell

La suba en esta oportunidad promedia el 1,5%, que se suma a otros cuatro subas registradas durante el mes, en el marco del nuevo esquema de microprecios que dispusieron las empresas petroleras.

La actualización constante de los precios de las naftas y gasoil, según informaron desde las empresas, responde a la actualización de las variables macro que determinan los precios, como el valor del crudo, el tipo de cambio, entre otras.

Nuevos precios de Shell en Corrientes desde este martes 26 de agosto:

– Nafta Super: $1.517 (antes: $1.034)

– V-Power nafta: $1.791 (antes: $1.239)

– Evolux Diésel: $1.574 (antes: $1.128)

– V-Power Diésel: $1.799 (antes: $1.296)