choque entre una moto y un auto dejó una niña de 8 años herida

Un accidente de tránsito se registró en la intersección de Las Piedras y Luis Braille, donde una moto IBR 125 colisionó con un Chevrolet Joy. En la moto viajaba una mujer junto a dos menores, y se reportó que una menor de 8 años sufrió heridas por lo que fue trasladada al hospital Pediátrico.

26/08/2025
Los protagonistas del siniestro fueron una moto Yamaha 125 y un Chevrolet Joy. Los vehículos circulaban en dirección a avenida Independencia, a unos 100 metros de dicha avenida. Según los informes, el Chevrolet Joy frenó repentinamente para ceder el paso a un peatón que cruzaba la calle, lo que impidió que la moto detuviera su marcha a tiempo, resultando en la colisión con la parte trasera del auto.

En la motocicleta circulaba una mujer con dos menores. La ambulancia llegó al lugar y trasladó a la mujer y a las dos menores al Pediátrico. Una de las menores, de 8 años, debió ser atendida por lesiones en la zona del rostro aunque no revestirían gravedad.

El tránsito estuvo parcialmente interrumpido. En el lugar trabajaron personal de la Policía de Corrientes, Dirección de Tránsito y personal del 107.

