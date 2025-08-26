En lo alto de Castillo estuvo el empate de Lanús para amargar al Millo

En el marco de la sexta fecha del Grupo B del segundo certamen de la temporada de la Liga Profesional de Fútbol, en el estadio Néstor Díaz Pérez (La Fortaleza) y con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, el Granate le empató a River con la última bola y fue 1 a 1. Ganaba el equipo de Gallardo gracias al gol de Gonzalo Montiel y a los 95 minutos igualó Rodrigo Castillo. De esta manera el equipo local suma 10 puntos y en la próxima fecha visitará a Vélez (11). Por su parte el franjeado lidera su zona con 12 unidades y ahora recibirá a San Martín de San Juan (8).-