JUJUY: UN HALLAZGO DE HACE 70 MILLONES DE AÑOS

Un descubrimiento en Jujuy sacudió el mundo científico: en El Sauzal, departamento de Santa Bárbara, se encontraron más de 500 huellas fosilizadas de dinosaurios que datan de hace unos 70 millones de años . Se trata de un registro inédito en la región, que aporta datos nuevos sobre cómo era el Cretácico Superior en el noroeste argentino .

El hallazgo comenzó cuando un productor local detectó marcas en el terreno y alertó a un equipo de geólogos y paleontólogos, quienes en diciembre de 2024 realizaron una expedición que incluyó trekking y descenso en rappel para acceder al sitio . Entre las pisadas, se identificaron huellas atribuibles a dinosaurios herbívoros (como hadrosaurios o saurópodos) y carnívoros (terópodos) .