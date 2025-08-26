Roban 35 toneladas de soja en Concepción del Bermejo y hay seis aprehendidos.

La carga iba a ser llevada a Buenos Aires

La banda de ladrones fue desarticulada de manera inmediata, donde se pudo llegar también a los supuestos autores intelectuales del hecho, según fuentes policiales. El hecho ocurrió a unos 45 kilómetros de Concepción del Bermejo.

Un operativo policial logró esclarecer el robo de entre 30 y 35 toneladas de soja en la zona rural de Concepción del Bermejo, a unos 45 kilómetros del casco urbano. El hecho fue denunciado por Sebastián Emanuel Demitrovich, quien indicó que el cereal había sido sustraído de silos pertenecientes a la empresa Norte Semillas SRL.

La investigación fue encabezada por el Departamento de Seguridad Rural de General Pinedo, con apoyo de la División Investigaciones Complejas Interior Charata y personal de la comisaría local. Tras tareas de inteligencia, se identificó a los changarines que participaron en la carga del producto: Osvaldo Germán Pogonza (25), Jorge Fabián Villarreal (26) y Alejandro Daniel Juárez (36), este último chofer de una camioneta Chevrolet S-10 blanca, utilizada para el traslado. El vehículo fue secuestrado.

Los presuntos autores intelectuales serían los hermanos Sergio y Eduardo Leiva, residentes en Pampa del Infierno, quienes habrían negociado la venta de la soja con compradores oriundos de Buenos Aires: Javier Horacio Meche Dze (53), de Junín, y Guillermo Walter Cocaro (59). Ambos estaban alojados en un hotel de Pampa del Infierno y fueron conducidos por la policía, quedando notificados de aprehensión.

También se secuestró un Chevrolet Corsa II verde, en posesión de Víctor Raúl Paz (44), oriundo de Perico, Jujuy, quien entregó voluntariamente un frasco con soja, manifestando que provenía del lugar del hecho. Fue igualmente notificado de aprehensión.