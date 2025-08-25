Valdés sobre la Ruta N° 99: «Es una inversión extraordinaria con recursos propios»

«Esta es una inversión extraordinaria con recursos propios, y que incluye no solo el asfaltado sino tambien todas las obras hídricas. Es una obra de alta responsabilidad para acercarnos aún más. E implica una inversión de unos 6000 millones de pesos», expresó el gobernador Gustavo Valdés, en su discurso.

En este marco, el mandatario anticipó que el jueves se habilitará el acceso a El Perichon.

«No son las únicas obras que tenemos que hacer en Corrientes: los gobiernos anteriores no invertían en estas obras. El objetivo es que no se detenga el progreso para que la Provincia siga construyendo su futuro», subrayó Valdés en diálogo con la prensa.

Y agregó al respecto que «podemos hacer estas obras porque estamos administrando bien, y eso permite tener este avance. Y los que no hicieron estas cosas se ponen nerviosos. Seguiremos administrando bien para que los recursos alcancen».

Finalmente, Valdés señaló que «tenemos que seguir invirtiendo, ensanchando la Ruta 43 y mejorando la circulación en toda la zona, los seguiremos haciendo en la medida que mejoremos infraestructura de Vialidad Provincial».