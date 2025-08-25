Comunicaciones campeón!!

Comunicaciones consiguió un nuevo Título al derrotar 4 a 1 en la segunda Final del Fútbol en Primera División a Apinta. Goleadores:

2 goles de Facundo Benítez, 1 de Lucas Delgado 1 de Matías Pereyra sellaron el triunfo en el global 8 a 2 a favor del equipo de Yiyo Aguilar.