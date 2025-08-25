DESTACADO
Comunicaciones campeón!!
Comunicaciones consiguió un nuevo Título al derrotar 4 a 1 en la segunda Final del Fútbol en Primera División a Apinta.
Goleadores:
2 goles de Facundo Benítez,
1 de Lucas Delgado
1 de Matías Pereyra
sellaron el triunfo en el global 8 a 2 a favor del equipo de Yiyo Aguilar.
Buena cantidad de Público donde la Liga Mercedeña homenajeo a «Lolilo» Cuenca quien estuvo presente para entregar los premios.
Campeón Comunicaciones
Subcampeón Apinta
Valla menos Vencida Comunicaciones
Goleador: Santi Gomez de Tiro Federal
Jugador más valioso: Cristian Acevedo de Comunicaciones