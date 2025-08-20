Racing le ganó Peñarol y avanzó a los cuartos de la Libertadores
La Academia necesitaba revertir el 1-0 sufrido en Montevideo y lo hizo de la mejor manera con todo el apoyo de su gente y una lluvia inolvidable.
Racing, que fue superior en grandes tramos del encuentro y supo demostrar gran nivel desde lo colectivo, logró una hazaña histórica en el Cilindro de Avellaneda y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. En un duelo vibrante, Adrián “Maravilla” Martínez había puesto el 2-1 de penal para igualar la serie, pero en la última jugada Franco Pardo apareció para marcar el tanto definitivo que le dio la victoria a la Academia.
El partido había estado marcado por la intensidad, la lluvia y la polémica: a los 32 minutos del primer tiempo, Marcos Rojo había convertido, pero el gol fue anulado tras revisión del VAR por una falta. El duelo continuó parejo hasta el cierre, cuando la inspiración de Pardo desató la euforia en Avellaneda.
Con este triunfo, Racing enfrentará en cuartos de final a Vélez, que previamente eliminó a Fortaleza, y sigue con vida en la Libertadores tras un partido que sin lugar a dudas quedará en la memoria de los hinchas por su dramatismo y emoción hasta el último instante.