A PRISIÓN! Condenan a tres hombres por crueldad animal y transporte ilegal de aves de riña

El Tribunal de Garantías de Mercedes, Corrientes de Argentina, homologó un acuerdo de juicio abreviado y condenó a tres sujetos a un año de prisión en suspenso por los delitos de crueldad animal e infracción a las leyes de policía sanitaria animal.

Que el Tribunal homologue un acuerdo de juicio abreviado significa que el juez aprueba y valida un acuerdo previo entre la fiscalía y los acusados, donde estos últimos aceptan su culpabilidad a cambio de una pena reducida. Es un procedimiento que evita el juicio oral completo, acelerando el proceso judicial. Es importante considerar que, si los condenados incumplen las condiciones impuestas, la pena podría volverse efectiva

Los hechos ocurrieron el 23 de junio de 2025, cuando los imputados fueron interceptados transportando 14 aves de riña en condiciones ilegales y con elementos destinados a peleas clandestinas.