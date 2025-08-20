Preocupación: Lionel Messi no se entrenó con el Inter Miami

Lionel Messi volvió a encender las alarmas en su club y en la Selección argentina, luego de que su estado físico despertara dudas antes de un encuentro decisivo. La información fue confirmada en conferencia de prensa por Javier Mascherano, quien dejó claro que la situación del capitán albiceleste merece atención.

El fin de semana, en su regreso a la actividad, Messi se resintió de una lesión muscular leve que había sufrido ante Necaxa. Según detalló Mascherano, el delantero no se sumó a la práctica con el resto del plantel y realizó un entrenamiento diferenciado.

“Leo no entrenó con el grupo, entrenó diferenciado”, afirmó el entrenador argentino en diálogo con la prensa, señalando que el capitán albiceleste se sintió incómodo durante los 45 minutos que disputó frente a Los Ángeles Galaxy, partido en el que volvía a la acción tras la lesión en su pierna derecha.

La presencia de Messi en el choque ante Tigres por los cuartos de final de la Leagues Cup, programado para este miércoles, todavía no está confirmada. “Lo vamos a ir viendo durante el día y mañana, pero no está descartado que juegue o que no juegue. Tiene que ver mucho con las sensaciones que él tenga”, agregó Mascherano, dejando en claro que la decisión final dependerá de cómo evolucione físicamente en las próximas horas.

El tema preocupa también en la Selección argentina, ya que Messi se encuentra en la cuenta regresiva para los últimos dos partidos de Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador, previstos para el 4 y 9 de septiembre, respectivamente. Ante la Vinotinto, según distintos medios y fuentes del entorno del jugador, podría disputarse el último encuentro oficial de Lionel Messi en nuestro país, un detalle que suma relevancia y genera aún más expectación sobre su estado físico y su disponibilidad para los próximos compromisos.