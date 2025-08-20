Encuentran dosis de fentanilo tiradas en un basurero de Resistencia

Se trata de un potente fármaco sintético utilizado como analgésico, que tiene una potencia superior a la morfina. Fue trasladado para su análisis.

Hasta el lugar acudieron las máximas autoridades de la Policía del Chaco, quienes trabajaron ante la directiva de la Fiscalía Antidrogas, a cargo de la doctora Marian Benítez.

Dicho fármaco fue trasladado a las instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses para su posterior análisis.