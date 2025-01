Un juez llevó a su hija en el baúl del auto: su insólita explicación

Un juez de la provincia de Catamarca llevó a su hija en el baúl del auto y todo quedó grabado en un video. El insólito episodio generó polémica luego de que la filmación se difundiera en las redes sociales.

El hecho ocurrió el pasado 6 de enero la Ruta Provincial N.º 4, en la localidad de Las Rejas, ante la presencia de un agente policial de la caminera, que presenció toda la situación en un control de tránsito.

Se trata de Fabricio Gershani Quesada, a cargo del Juzgado Penal Juvenil de Catamarca.

El video fue grabado por el conductor de un vehículo que viajaba detrás del auto marca Peugeot en el que se movilizaba el magistrado junto a su hija, que iba en la parte trasera, con el baúl abierto. En la secuencia incluso se puede ver a la menor saludando mientras estaba recostada al lado de algunos materiales de construcción.

Luego de que el video se viralizara en las redes sociales, el magistrado habló y reconoció su imprudencia: «Cometí un error», dijo tras ser criticado duramente por su accionar. «Tenemos que velar por la seguridad de nuestros hijos. Con el diario del lunes me doy cuenta de que podría haber hecho muchas otras cosas que no sean eso. Afortunadamente, no pasó nada, si no me lamentaría le resto de mi vida», aseguró.

«Si bien es un tema de índole personal, que hace a mi responsabilidad o irresponsabilidad en este caso como padre, soy una persona pública y es mi obligación dar las explicaciones del caso, aunque me perjudique», dijo Gershani Quesada en diálogo con el medio local El Esquiú.

El titular del Juzgado Penal Juvenil de Catamarca explicó que aquel 6 de enero había ido a comprar unos materiales y su hija, que había llegado a la provincia desde Tucumán con motivo del día de los Reyes Magos, quiso acompañarlo. Al no haber más lugar en el auto debido a las compras, decidió plegar los asientos traseros y pedirle a la niña que se sentara allí.

«Ese día salí de trabajar, fui a un corralón y retiré unos materiales. En ese momento llegó mi niña de Tucumán, por el Día de Reyes, y pidió ir conmigo. La pasé a buscar y no fuimos», sostuvo.

Pese a la infracción, el personal policial permitió que continuara su trayecto sin intervenir. Ante esto, el juez expresó: «Hoy estoy acá para pedir disculpas, especialmente al personal policial porque ha sido muy atacado en las redes sociales, como si hubieran hecho la vista gorda, y no es así», y aseguró que «el personal actuó con comprensión y empatía, no con desaprensión. Me dejaron pasar porque me dirigía a mi casa, que queda cerca del puesto caminero».

Además, le pidió disculpas a la madre de su hija: «Se angustió de una manera increíble con todo esto y no está para recibir angustias».