Provinciales

Intendente de Corrientes llevó a alumnos a sus aulas en zona rural

En la localidad de Lomas de Vallejos, el jefe comunal decidió sorprender a estudiantes. Los llevó a clases en su primer día. Se trata de alumnos que concurren a las escuelas de Cerrito o Fernández Guazú.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 08/03/2026
0 42 1 minuto de lectura

Desde el 2 de marzo estudiantes de comunidades rurales ya disponen del nuevo colectivo.

Y fue el propio Intendente Julián Zalazar quien sorprendió a los alumnos  como conductor del transporte cedido por el Gobierno Provincial al Municipio de Lomas de Vallejos.

Más de 70 kilómetros viajan todos los días los alumnos para llegar a las escuelas secundarias de Cerrito o Fernández Guazú.

diarioepoca.com  explicaron que la comunidad educativa ya contaba con un colectivo el cual estaba muy deteriorado pero que tras pedido de tutores otorgaron una nueva unidad, ya que era compartido el traslado.

«ES un poblado estudiantil que dependen de tres municipios de Caa Cati, Palmar Grande y Lomas de Vallejos y unen esas comunidades con dos escuelas secundarias. Entonces sale del paraje Zapallo, bajan a la escuela de Cerrito pasan por otro paraje y llegan  a la escuela de Fernández Guazú. Cuando termina la actividad retoman su regreso. Hace camino vecinal, ruta 75 y un tramo de la ruta 13» contaron a este medio con orgullo.

foto gentileza redesociales 

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 08/03/2026
0 42 1 minuto de lectura
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Policías correntinos salvaron la vida a una bebé en un dramático operativo

08/03/2026

Firmaron convenio por el servicio de tomografía del Llano

05/03/2026

Adopción: buscan familia para un adolescente correntino de 15 años

02/03/2026

RENATRE lanza el «Programa de Empleo Rural» para mejorar la vinculación entre empresas y trabajadores rurales

02/03/2026

Deja una respuesta

Botón volver arriba