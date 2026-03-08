Intendente de Corrientes llevó a alumnos a sus aulas en zona rural

Desde el 2 de marzo estudiantes de comunidades rurales ya disponen del nuevo colectivo.

Y fue el propio Intendente Julián Zalazar quien sorprendió a los alumnos como conductor del transporte cedido por el Gobierno Provincial al Municipio de Lomas de Vallejos.

Más de 70 kilómetros viajan todos los días los alumnos para llegar a las escuelas secundarias de Cerrito o Fernández Guazú.

A diarioepoca.com explicaron que la comunidad educativa ya contaba con un colectivo el cual estaba muy deteriorado pero que tras pedido de tutores otorgaron una nueva unidad, ya que era compartido el traslado.

«ES un poblado estudiantil que dependen de tres municipios de Caa Cati, Palmar Grande y Lomas de Vallejos y unen esas comunidades con dos escuelas secundarias. Entonces sale del paraje Zapallo, bajan a la escuela de Cerrito pasan por otro paraje y llegan a la escuela de Fernández Guazú. Cuando termina la actividad retoman su regreso. Hace camino vecinal, ruta 75 y un tramo de la ruta 13» contaron a este medio con orgullo.

foto gentileza redesociales