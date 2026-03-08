Cada vez más mujeres eligen la moto como medio de transporte en Argentina

El protagonismo femenino en el uso de motos continúa creciendo en Argentina . En los últimos años, cada vez más mujeres incorporaron las dos ruedas como una alternativa de movilidad urbana que combina practicidad, autonomía y menores costos de traslado.

De acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el porcentaje de licencias de conducir particulares en manos de mujeres pasó del 24% en 2009 al 34,6% en 2024 , lo que representa cerca de cinco millones de conductoras en todo el país . En el segmento específico de motocicletas, las mujeres ya concentran el 27,3% de las licencias vigentes.

El fenómeno no es nuevo, pero continúa consolidándose. Un informe realizado en 2018 ya señalaba que más de 1,7 millones de mujeres conducían motos en Argentina, una cifra que desde entonces siguió en aumento.

Los estudios demográficos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires indican que la mayoría de las motociclistas son jóvenes. El 62% tiene entre 20 y 39 años, mientras que el 61% utiliza motos de baja cilindrada (menos de 125 centímetros cúbicos), modelos que resultan más accesibles y prácticos para la circulación urbana.

Según la Comisión de Seguridad Vial de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM), las mujeres suelen elegir la moto por múltiples factores vinculados a la movilidad diaria. Entre los principales motivos aparecen la rapidez en los traslados, el bajo consumo de combustible, la facilidad para estacionar y el menor costo de mantenimiento .

En ese sentido, el uso de la moto también se vincula con la búsqueda de mayor autonomía para desplazarse en las ciudades y evitar los congestionamientos del tránsito.

Los modelos más elegidos por mujeres en el país son los scooters, las motos de diseño vintage y los vehículos de baja cilindrada , especialmente los de 110 cc.

Las estadísticas oficiales también muestran diferencias en el comportamiento vial. Según la ANSV, las motociclistas tienden a respetar en mayor medida las normas de tránsito . El 93,5% utiliza casco de seguridad, solo el 7% excede los límites de velocidad y el 8,5% da positivo en controles de alcoholemia. En los conductores hombres, esos porcentajes ascienden al 16% y al 21,8%, respectivamente.

Desde el sector señalan que, pese al crecimiento registrado, todavía persisten barreras culturales que limitan el acceso de algunas mujeres a este tipo de movilidad, como el temor a conducir o ciertos mandatos familiares.

La Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM), entidad que agrupa a las terminales de motos del país, destaca que esta tendencia refleja una transformación social vinculada con el acceso a nuevas formas de transporte y con una mayor participación femenina en espacios tradicionalmente dominados por varones.

Fuente: DataChaco