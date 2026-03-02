RENATRE lanza el «Programa de Empleo Rural» para mejorar la vinculación entre empresas y trabajadores rurales

El servicio es gratuito y está dirigido a empresas rurales registradas en el organismo que requieran cubrir puestos de trabajo y fortalecer las capacidades de sus equipos. En una primera etapa, estará orientado a personas trabajadoras rurales beneficiarias del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo (SIPRED). Para acceder al programa, en el caso de las empresas, deben ingresar al Portal RENATRE e iniciar sesión con su cuenta registrada para gestionar el trámite; mientras que los trabajadores y trabajadoras sólo deben completar con sus datos en el formulario web.

El objetivo fundamental del PER es conformar a largo plazo una red de perfiles laborales disponibles en línea con el fin de constituir un registro actualizado de personas rurales trabajadoras candidatas, dando a su vez asistencia técnica y personalizada a las empresas por parte del RENATRE, y brindando el seguimiento necesario en los procesos de selección y reclutamiento de personal. En el caso de las y los trabajadores beneficiarios de la prestación por desempleo, el programa contempla orientación y acompañamiento en la búsqueda laboral, capacitaciones en habilidades técnicas y blandas con certificación de competencias laborales, y asesoramiento sobre el cumplimiento de la normativa laboral vigente.

RENATRE como el puente ideal entre los sectores empleador y trabajador. Brindamos al empleador la seguridad de poder contar con personal calificado y confiable, y al trabajador o trabajadora un espacio donde va a recibir apoyo para su contratación. Nuestra gestión abarca a una gran comunidad para seguir adelante con este proyecto, beneficiando directamente a más de 56 mil productores y 325 mil trabajadores en todo el país», afirmó el presidente del Registro, Abel Guerrieri.

Asimismo, el director del RENATRE, José Voytenco, destacó que este programa, cuya planificación estratégica se remonta a 2025 durante su presidencia en el organismo, «fortalece el trabajo rural, garantizando que cada trabajador y trabajadora accedan a un acompañamiento efectivo del Registro en su búsqueda de empleo. A través del PER, buscamos que el trabajo en el campo sea sinónimo de crecimiento y de un futuro más seguro para la familia rural».

Con esta propuesta, el RENATRE busca fortalecer el desarrollo territorial, promover el arraigo de las familias rurales y contribuir al crecimiento productivo del sector.