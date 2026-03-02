Paro nacional docente: alto acatamiento en las escuelas correntinas

José Gea, secretario general de ACDP, se refirió en declaraciones a Radio Dos, al acatamiento a la medida de fuerza y detalló que «el informe que estamos recibiendo del interior es un alto acatamiento, acatamiento importante.

«Recibimos información con provincias casi en un 90%, me parece que es una expresión más del sector docente que solicita que se le escuche y se le atienda», manifestó el dirigente gremial.

A su vez, Gea adelantó que»en horas del mediodía en el Ministerio de Capital Humano y Secretaría de Trabajo, va a haber una reunión con gremios docentes» y por la tarde habrá una conferencia prensa en la CGT».

Asimismo, consultado sobre la carpa blanca en la década de los ’90, afirmó, señaló que»es un momento que lamentamos, es un hecho de la historia que tuvimos que hacer para que salga la ley de financiamiento educativo».

«Si tenemos que repetirla lo haremos, pero esperemos que no se repita, queremos que el Gobierno entienda que pedimos lo que consideramos que tenemos que tener».»No pedimos cosas fuera de lugar», remarcó sobre el aumento salarial.

«Pedimos que Argentina tenga una base salarial sustentable», dijo el titular de la ACDP y sobre Corrientes manifestó que «el Gobiernó provincial tiene que hacer el esfuerzo que sea para estar a la altura de las circunstancias».

Al mismo tiempo, el secretario general del gremio docente, indicó: «hablamos de llegar a la canasta básica con tranquilidad, lo ideal sería estar lo más próximos a esa canasta básica, para una familia tipo»; y mencionó: «estamos teniendo el acompañamiento en el escenario, estamos dispuesto a sostener el reclamo de ser necesario».

En similar sentido se expresó el referetnte de AMET, Rufino Fernandez. «Sabemos que hay un importante acatamiento en el interior, y comenzamos a percibir un acompañamiento fuerte en Capital. El reclamo no solo tiene que ver con el salario, sino también con otras cuestiones relacionadas con el funcionamiento pleno de las escuelas».

«Es un desguace de la educación pública en todo el país. Por eso estimamos un año muy difícil para la educación en general», dijo el dirigente sindical.

Fernández admitió: «queremos mantener el diálogo en Corrientes porque es necesario. Esperemos tomen dimensión del posicionamiento de los docentes. Pero hay que valorar el buen diálogo que tenemos con el Ministerio de Educación a través de la ministra Ana Miño».