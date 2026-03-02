Policiales

Dos hermanos terminaron a los cuchillazos en pelea familiar

Una violenta riña entre dos hombres, movilizó a la policía hasta un domicilio del barrio Fray José de la Quintana. Fue cerca de las 10.20 de ayer y ambos ya estaban bajo los efectos de bebidas alcohólicas y al parecer de otras sustancias.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 02/03/2026
0 69 1 minuto de lectura

Resultaron ser dos hermanos de apellido Largosta, de 32 y 33 años respectivamente, que por causas que se trata de establecer mantuvieron un fuerte desacuerdo y se trenzaron a golpes de puño. Al parecer ambos llevaban varias horas bebiendo y por alguna razón se inició una discusión que fue saliéndose de control, hasta que en medio de los empujones y agresiones, los muchachos comenzaron a destrozar parte de la casa donde estaban.

El incidente fue escalando su nivel de violencia, hasta que uno de ellos tomó un cuchillo e intentó apuñalar a su pariente. Fueron los propios familiares y algunos vecinos quienes alertaron a la policía de esta situación completamente fuera de control.

En ese momento llegaron los efectivos del GRIM II y pusieron fin a la pelea entre los hermanos, les quitaron los cuchillos y los pusieron bajo arresto.

Ambos terminaron en el calabozo de la comisaría Décimo Tercera, donde se habría iniciado una causa contravencional.

