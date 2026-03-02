Gran Hermano: Sol Abraham recordó la traición de su ex y el aprendizaje que le dejó
La ex Gran Hermano 2011 abrió su corazón en la casa y se refirió al dolor que sintió al descubrir la infidelidad de su exmarido con su personal trainer.
Dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, Sol Abraham protagonizó una de las confesiones más íntimas de la semana. En una extensa conversación con Martín Rodríguez, la modelo tucumana recordó uno de los momentos más duros de su vida personal: la ruptura con su exmarido, Marcelo Da Corte, tras descubrir una infidelidad que involucraba a su personal trainer.
Si bien evitó brindar detalles escabrosos, hizo referencia al escándalo que trascendió públicamente en su momento. La charla giró en torno a su historia sentimental y al proceso de reconstrucción que atravesó luego de la separación. También repasó su camino desde su paso por Gran Hermano 2011, experiencia que,según explicó, le abrió múltiples oportunidades laborales.
Durante la conversación, Sol recordó que tras su primera participación en el reality formó una relación de más de una década, vínculo del que nació su hija Delfina. Sin embargo, la traición marcó un quiebre profundo en su vida. Aun así, aseguró que el dolor terminó moldeando una versión más fuerte de sí misma. “Soy muy resiliente. Las cosas que me podían matar, me terminaron fortaleciendo. Al menos en mi vida siempre fue así, no sé acá adentro”, sostuvo con convicción.
La modelo también reflexionó sobre su personalidad perseverante y la manera en que enfrenta los desafíos. “Me pasó que mi psicóloga me dijo que ‘soy un perro de caza’. Me pongo una meta, la que sea, me enfoco y voy, lo logro. Analicé el hilo de mi vida y soy así. No me quedo en el ‘ay, me encantaría’. Hago mil cosas y me dicen que no muchas veces, pero soy insistente en lo que quiero”, expresó, dejando en claro que la determinación es uno de sus rasgos distintivos.
En otro pasaje, compartió su postura frente a la traición en pareja: “En una infidelidad tiene que haber un tercero que participa sabiendo que está haciendo mal a alguien, no lo comparto”. La frase sintetizó su mirada ética sobre lo ocurrido y cerró una charla que mostró su costado más vulnerable. Lejos de victimizarse, Sol dejó en evidencia que convirtió una experiencia dolorosa en una fuente de aprendizaje y fortaleza personal dentro y fuera del juego.