Gran Hermano: Sol Abraham recordó la traición de su ex y el aprendizaje que le dejó

La modelo también reflexionó sobre su personalidad perseverante y la manera en que enfrenta los desafíos. “Me pasó que mi psicóloga me dijo que ‘soy un perro de caza’. Me pongo una meta, la que sea, me enfoco y voy, lo logro. Analicé el hilo de mi vida y soy así. No me quedo en el ‘ay, me encantaría’. Hago mil cosas y me dicen que no muchas veces, pero soy insistente en lo que quiero”, expresó, dejando en claro que la determinación es uno de sus rasgos distintivos.