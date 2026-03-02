Muchacho con problemas de consumo atacó a su propia madre

El hecho ocurrió cuando efectivos del grupo de intervención respondieron al llamado al 911 de una mujer que solicitaba ayuda porque su hijo había regresado a la casa visiblemente bajo los efectos de sustancias y en actitud agresiva. Al llegar al lugar, los agentes constataron que el joven había atacado a su propia madre, por lo que intervinieron de inmediato y procedieron a su detención para garantizar la seguridad de la víctima y de terceros.

La mujer fue rescatada por los efectivos y atendida en el lugar, en tanto que el agresor quedó alojado bajo custodia policial, a disposición de la justicia por los delitos vinculados con violencia intrafamiliar y desorden en la vía pública. La intervención se realizó en medio de operativos de rutina, reforzando el trabajo de las fuerzas de seguridad para prevenir este tipo de hechos en la comunidad.