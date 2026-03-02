Desmantelaron un desarmadero de motos en un barrio céntrico de Goya

Según se informó , efectivos de la Policía de Corrientes realizaron un amplio operativo en una vivienda sobre calle Tucumán entre Independencia y avenida Sarmiento, en la segunda ciudad de la Provincia.

Durante el allanamiento los uniformados secuestraron 5 motocicletas, 16 cuadros de motos de diversas cilindradas, 37 bloques de cilindro, 05 tanques de combustible, 12 caños de escape y más de 35 componentes de rodado (ruedas completas, llantas y cubiertas).

La investigación inició por el robo de una motocicleta y el Juzgado de Garantías de Goya, ordenó el allanamiento. Los elementos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.