Tigre y Gimnasia igualaron 2-2 en un partidazo en Victoria

Gimnasia, en tanto, atraviesa un momento irregular. La remontada sufrida ante Rosario Central en el Bosque le quitó el invicto como local y la posibilidad de escalar posiciones en la Zona B. La vuelta al gol de Ignacio Fernández, tras su reubicación desde el centro hacia la derecha, fue uno de los pocos aspectos positivos en una jornada adversa en La Plata.