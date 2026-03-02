Deportes

Tigre y Gimnasia igualaron 2-2 en un partidazo en Victoria

Por la octava fecha del campeonato, el "Matador" no pudo dejar atrás su primera caída en el año contra un Lobo platense que llegaba golpeado.

Tigre Gimnasia igualaron 2-2 este domingo en un partidazo en el Estadio José Dellagiovana, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026.

El Matador buscaba reponerse tras su primera derrota del año, mientras que el Lobo intentaba sostenerse en zona de clasificación a octavos de final.

El equipo dirigido por Diego Dabove vio frenado su envión en el Claudio Chiqui Tapia, donde perdió el invicto y dejó escapar la chance de consolidarse en lo más alto de la tabla. Sin embargo, el regreso de Jabes Saralegui, quien aportó una asistencia, y el buen momento de la delantera alimentan la ilusión de volver al triunfo en casa.

Gimnasia, en tanto, atraviesa un momento irregular. La remontada sufrida ante Rosario Central en el Bosque le quitó el invicto como local y la posibilidad de escalar posiciones en la Zona B. La vuelta al gol de Ignacio Fernández, tras su reubicación desde el centro hacia la derecha, fue uno de los pocos aspectos positivos en una jornada adversa en La Plata.

