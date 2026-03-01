La Provincia acompaña al sector batatero y avanza en una agenda de trabajo con productores

Durante la reunión, los productores expusieron las principales problemáticas que atraviesa el sector, vinculadas a la producción, los costos y las oportunidades de comercialización, siendo su principal centro de distribución el mercado de concentración que depende del ministerio de Producción. En ese contexto, el titular de la cartera productiva provincial ratificó el compromiso del Gobierno de Corrientes y especialmente del gobernador Juan Pablo Valdés de acompañar al sector con herramientas concretas.

«Este tipo de encuentros en territorio nos permiten escuchar de primera mano a los productores y trabajar en soluciones reales. Nuestro compromiso es acompañar al sector batatero con acciones que fortalezcan la producción y generen mejores condiciones para la venta de lo que producen», destacó Chavez.

El ministro remarcó además la importancia del trabajo articulado entre las distintas instituciones del Estado para dar respuestas a las demandas del sector:

«Cuando Provincia y Municipio trabajan en conjunto se potencian las posibilidades de crecimiento. Vamos a avanzar en una agenda común que permita sostener y desarrollar esta actividad que es clave para la economía local», agregó.

Del encuentro también participó el intendente de Tres de Abril, Diego Soto, quien valoró la presencia de las autoridades provinciales y el espacio de diálogo con los productores, reafirmando el trabajo coordinado en beneficio del desarrollo productivo de la localidad.

Con estas acciones, el Gobierno de Corrientes continúa consolidando su política de cercanía con los productores y de fortalecimiento de las economías regionales, promoviendo más producción y más oportunidades en todo el territorio provincial.