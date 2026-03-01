Mercedes será sede del Campeonato Argentino del Interior de Polo

Del 28 de abril al 4 de mayo próximo, se disputará la 36° edición del Campeonato Argentino del Interior con Hándicap (CAIH) en la ciudad de Mercedes, en las instalaciones del Club Cuarto Rincon y en el C9 Polo Club de Caballería, donde el elenco defensor del título Cuarto Rincón de la ciudad de Mercedes, quien ganara en su oportunidad por segunda vez en la historia el CAIH, será anfitriona de este encuentro del mejor polo del interior del país.

Estarán equipos de Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba, San Luis, La Pampa y Entre Ríos, entre otras provincias, que para participar deben haber ganado la clasificación en sus provincia respectivas.

Los correntinos volverán a ser anfitriones de esta gran fiesta ecuestre, con lo que significa un gran motor para la industria del caballo, con lo arraigada que tiene esta disciplina en Corrientes, con lo cual es un evento muy importante desde el punto de vista deportivo y turístico.

En el elenco campeón del 2025, se encontraban Walter Cardozo y su hijo Martín. Walter repitió el título obtenido por primera vez por Corrientes en el 2013, cuando el elenco del Club Hipico Santa Catalina se consagró campeón por primera vez, de esta importante Copa del Polo Argentino, organizada por la Asociación Argentina de Polo.

Cardozo además fue elegido como el mejor deportista de la disciplina en el 2025 por el Círculo de Periodistas Deportivos de Corrientes, no solo por su segunda consagración, sino por su destacada trayectoria. Y hoy es el abanderado de la organización de este importante evento.

El equipo Cuarto Rincón, representante de la provincia de Corrientes, se consagró campeón del 35º Campeonato Argentino del Interior con Handicap (CAIH) en mayo de 2025. Vencieron en la final 12-10 a Chapaleufú La Caledonia (La Pampa) en una destacada actuación.

El equipo mercedeño, Cuarto Rincón de Mercedes, fue subcampeón en la edición 2024, que se desarrollo en Mar del Plata.

LA PRIMERA VEZ

En abril de 2013, con el apoyo del Gobierno de Corrientes, se concretó por primera vez en la historia del polo nacional, el Campeonato Argentino del Interior en la ciudad de Corrientes. El Club Hípico Santa Catalina fue el escenario del mejor polo del interior del país, y marcó a fuego en las páginas de la historia del deporte, porque fue el primer título para el polo correntino.

El elenco Santa Catalina ERSA superó ajustadamente por 7-6 a La Violeta Insumos y Cia. de Entre Ríos y alcanzó por primera vez en su historia la Copa «Sesquicentenario de la Revolución de Mayo», perteneciente al 26° Campeonato Argentino del Interior con Hándicap (CAIH).

En el equipo había tres correntinos, el capitán Juan Cruz Meabe, los mercedeños Agustin Von Wernich y Walter Cardozo, junto al invitado Gerardo Mazzini.

EN LA LIGA FEDERAL

Durante esta semana, se disputa en Buenos Aires, en Pilar y Palermo, en las sedes de la AAP, el Torneo Ligas Federales, con la presencia de los equipos clasificados de todo el país y entre ellos habrá tres equipos de Mercedes, representando al polo correntino.

Serán dos equipos de Mercedes, Cuarto Rincón y Cuarto Rincón La Madrugada y otro más del C9 Polo Club, que luego de clasificar durante 2025 lograron un lugar para disputar la Liga Federal del Interior en la categoría 5-8 goles de hándicap y 0-4 respectivamente.

Mercedes ha estado representado en Palermo y en las canchas de Pilar de la Asociación Argentina de Polo ininterrumpidamente desde el inicio de este torneo en el que participa todo el país, hasta le fecha.

Los equipos participantes estaban integrados por:

Cuarto Rincón: Walter Cardozo,Martín Cardozo, Pedro Cabarcos y Andres Lanusse.

CR La Madrugada: Segundo Cabarcos, Facundo Morando, Justo Ibazeta y Matías del Real.

C9: Eugenio Leiva, Gonzalo Grigera, Marcos Acuña y Gaston Guerra.