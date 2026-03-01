Mercedes rindió homenaje a la Bandera Nacional

El Concejo Deliberante de Mercedes fue protagonista de un emotivo acto al conmemorarse el 214° aniversario de la creación y primer enarbolamiento de nuestra Enseña Patria, en el marco de la II Reunión de Asociaciones Belgranianas de la Provincia de Corrientes.

Entrega de la Bandera de Ceremonia

La jornada se desarrolló en el Salón “Pedro Ferré” del Palacio Municipal, donde la Asociación Belgraniana realizó la donación y entrega de una nueva Bandera Nacional que presidirá las sesiones del Concejo Deliberante, fortaleciendo así el compromiso institucional con nuestros símbolos patrios.

La ceremonia contó especialmente con la distinguida presencia del Lic. Fernando Quevedo Orden, representante del Instituto Belgraniano de la República Argentina (IBRA), quien visitó nuestra ciudad en el marco de este importante encuentro provincial.

Asimismo, participaron el Viceintendente Martín Díaz; la Presidente del Concejo Deliberante, Analía Velázquez; los concejales Verónica Quiroz, Ramón Romero, Julia Avalos, Roberto Maderna, Claudio Cabral y Marcos Otaño; junto a funcionarios municipales, fuerzas de seguridad e instituciones locales.

En un momento de profunda emoción, la Presidente del Concejo expresó su sincero agradecimiento por tan significativo obsequio, manifestando su gratitud y el orgullo que representa para el cuerpo legislativo recibir la Bandera de Ceremonia. Destacó además la gran responsabilidad asumida de custodiar y honrar nuestra Enseña Patria, símbolo de unidad, identidad y compromiso con los valores que nos legara el General Manuel Belgrano.