Grave herido con arma blanca y la Policía detuvo al presunto agresor

Efectivos de la Comisaría Vigésimo Primera Urbana de la capital provincial investigan un violento episodio ocurrido en la madrugada del 27 de febrero en la ciudad de Corrientes, en el que un hombre de 33 años resultó con lesiones graves compatibles con arma blanca. El presunto autor del ataque fue identificado y aprehendido horas después del hecho.

Según la información preliminar difundida por la Policía de la provincia, el episodio se registró alrededor de las 2:30 en inmediaciones de las calles Loreto e Inglaterra. Personal policial acudió al lugar tras un llamado al Sistema Integral de Emergencias 911 que alertaba sobre la presencia de una persona herida en la vía pública.

Al arribar, los uniformados constataron que un hombre, posteriormente identificado con el apellido Ojeda, presentaba una herida compatible con arma blanca. De inmediato se dispuso su traslado al Hospital Escuela, donde fue asistido por el personal médico. Tras los exámenes correspondientes, se determinó que las lesiones eran de carácter grave.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el ataque se habría producido en el contexto de un altercado entre la víctima y otra persona. En ese marco, y en coordinación con la Unidad Fiscal en turno, los efectivos desplegaron rápidas tareas investigativas que permitieron identificar al presunto agresor.

Horas más tarde, la Policía procedió a la aprehensión de un hombre mayor de edad que estaría vinculado al hecho, además del secuestro de elementos que podrían resultar de interés para la causa. Si bien no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias que originaron la agresión, la investigación continúa para esclarecer completamente lo sucedido.

El aprehendido y los objetos secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente y trasladados a la dependencia policial, donde se avanzará con las diligencias judiciales correspondientes. Mientras tanto, la víctima permanece internada bajo atención médica.