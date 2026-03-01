Cemborain participó de la Apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Provincial
El intendente Víctor Cemborain participó esta mañana del acto central de Apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura de Corrientes. Durante la jornada, el gobernador Juan Pablo Valdés brindó su mensaje anual ante la Asamblea Legislativa, trazando la hoja de ruta para el periodo 2026.
Puntos clave del encuentro:
-
Balance y Proyección: Se expusieron los lineamientos estratégicos y los objetivos de gestión que marcarán la agenda pública del nuevo año legislativo.
-
Federalismo Provincial: Se reafirmó el compromiso de trabajo articulado entre los municipios y el Gobierno Provincial para impulsar el desarrollo productivo y social.
-
Gestión para Mercedes: La presencia del jefe comunal subraya la importancia de mantener un diálogo fluido para la concreción de obras y políticas que beneficien directamente a los vecinos mercedeños.