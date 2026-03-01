DESTACADO

Cemborain participó de la Apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Provincial

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 01/03/2026
0 31 Menos de un minuto

El intendente Víctor Cemborain participó esta mañana del acto central de Apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura de Corrientes. Durante la jornada, el gobernador Juan Pablo Valdés brindó su mensaje anual ante la Asamblea Legislativa, trazando la hoja de ruta para el periodo 2026.

Puntos clave del encuentro:

  • Balance y Proyección: Se expusieron los lineamientos estratégicos y los objetivos de gestión que marcarán la agenda pública del nuevo año legislativo.

  • Federalismo Provincial: Se reafirmó el compromiso de trabajo articulado entre los municipios y el Gobierno Provincial para impulsar el desarrollo productivo y social.

  • Gestión para Mercedes: La presencia del jefe comunal subraya la importancia de mantener un diálogo fluido para la concreción de obras y políticas que beneficien directamente a los vecinos mercedeños.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 01/03/2026
0 31 Menos de un minuto
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Fornaroli destacó el impulso a obras estructurales y la modernización del Estado

01/03/2026

El gobernador Juan Pablo Valdés inauguró el período legislativo 2026 anunciando fuertes inversiones en infraestructura y el lanzamiento del programa «Sostiene Corrientes»

01/03/2026

El gobernador Juan Pablo Valdés dará su primer discurso ante la Asamblea Legislativa en una Apertura de sesiones ordinarias

28/02/2026

Mercedes: secuestran más de 600 cueros ilegales de varias especies

28/02/2026

Deja una respuesta

Botón volver arriba