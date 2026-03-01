Cemborain participó de la Apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Provincial

El intendente Víctor Cemborain participó esta mañana del acto central de Apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura de Corrientes. Durante la jornada, el gobernador Juan Pablo Valdés brindó su mensaje anual ante la Asamblea Legislativa, trazando la hoja de ruta para el periodo 2026.

Puntos clave del encuentro: