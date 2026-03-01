Fornaroli destacó el impulso a obras estructurales y la modernización del Estado

Fornaroli calificó la exposición como «esperanzadora» para los correntinos, especialmente por la definición de proyectos estructurales. Además subrayó la importancia de la estrategia de apertura al mundo y el rol de la agencia de inversiones para facilitar el contacto entre el Estado provincial y el inversor privado. Según explicó, el objetivo es flexibilizar los procesos y generar condiciones para que más proyectos se concreten.

Uno de los anuncios que consideró más relevantes fue la creación del Instituto de Modernización, una herramienta orientada a simplificar la relación entre el ciudadano y el Estado. «Va a permitir que el correntino tenga un Estado mucho más simple y menos burocrático», afirmó.

En el plano económico, también resaltó el lanzamiento de un programa del Banco de Corrientes en las próximas semanas, destinado a refinanciar deudas y brindar alivio en un contexto complejo.