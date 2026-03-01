DESTACADO

Fornaroli destacó el impulso a obras estructurales y la modernización del Estado

El ministro Juan Pablo Fornaroli valoró el discurso del gobernador en la apertura de sesiones y aseguró que el mensaje dejó en claro el eje de gestión para los próximos años, con un fuerte acento en obras estratégicas, modernización del Estado y fortalecimiento del vínculo con el sector privado.

Fornaroli calificó la exposición como «esperanzadora» para los correntinos, especialmente por la definición de proyectos estructurales. Además subrayó la importancia de la estrategia de apertura al mundo y el rol de la agencia de inversiones para facilitar el contacto entre el Estado provincial y el inversor privado. Según explicó, el objetivo es flexibilizar los procesos y generar condiciones para que más proyectos se concreten.

Uno de los anuncios que consideró más relevantes fue la creación del Instituto de Modernización, una herramienta orientada a simplificar la relación entre el ciudadano y el Estado. «Va a permitir que el correntino tenga un Estado mucho más simple y menos burocrático», afirmó.

En el plano económico, también resaltó el lanzamiento de un programa del Banco de Corrientes en las próximas semanas, destinado a refinanciar deudas y brindar alivio en un contexto complejo.

