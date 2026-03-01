Gustavo Valdés respaldó el rumbo de desarrollo y pidió profundizar la modernización del Estado

Valdés señaló que durante su gestión se trazó una línea de trabajo enfocada en fortalecer la producción, la industria y la ejecución de obras públicas estratégicas para la provincia. «La labor que veníamos desarrollando, tanto productiva como industrial, marcando obras que son fundamentales y necesarias para la provincia de Corrientes», expresó.

En ese sentido, sostuvo que, más allá de las nuevas obras que puedan incorporarse a la agenda, es clave acompañar al sector productivo e industrial, especialmente en un contexto económico complejo. «Trazar y acompañar la producción y la industria en momentos difíciles me parece que es importante», remarcó.

El senador también subrayó la importancia de integrar a todos los municipios en la estrategia de desarrollo provincial, entendiendo que el crecimiento debe ser equitativo y alcanzar a todos los correntinos. «Pensar en el desarrollo de Corrientes implica integrar también a todos los municipios como parte de la responsabilidad que conlleva el progreso», afirmó.

Además, consideró que la provincia debe profundizar la incorporación de nuevas herramientas y tecnologías. En ese marco, destacó el impulso a la telemedicina como una política fundamental, así como la necesidad de innovar desde la Agencia de Desarrollo, incorporar más tecnología y continuar con el proceso de modernización del Estado.

«Tenemos que seguir modernizando, con un Estado responsable fundamentalmente en materia fiscal y eficiente para resolver los ingresos que tiene Corrientes», concluyó, al reafirmar la importancia de mantener el equilibrio en las cuentas públicas como base para sostener el crecimiento.