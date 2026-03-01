Gustavo Valdés respaldó el rumbo de desarrollo y pidió profundizar la modernización del Estado
El exgobernador Gustavo Valdés destacó la continuidad del modelo productivo e industrial que se viene impulsando en Corrientes y consideró que el mensaje del actual mandatario marca la necesidad de sostener un rumbo que, según afirmó, "ha sido exitoso en los últimos ocho años".
Valdés señaló que durante su gestión se trazó una línea de trabajo enfocada en fortalecer la producción, la industria y la ejecución de obras públicas estratégicas para la provincia. «La labor que veníamos desarrollando, tanto productiva como industrial, marcando obras que son fundamentales y necesarias para la provincia de Corrientes», expresó.
En ese sentido, sostuvo que, más allá de las nuevas obras que puedan incorporarse a la agenda, es clave acompañar al sector productivo e industrial, especialmente en un contexto económico complejo. «Trazar y acompañar la producción y la industria en momentos difíciles me parece que es importante», remarcó.
El senador también subrayó la importancia de integrar a todos los municipios en la estrategia de desarrollo provincial, entendiendo que el crecimiento debe ser equitativo y alcanzar a todos los correntinos. «Pensar en el desarrollo de Corrientes implica integrar también a todos los municipios como parte de la responsabilidad que conlleva el progreso», afirmó.
Además, consideró que la provincia debe profundizar la incorporación de nuevas herramientas y tecnologías. En ese marco, destacó el impulso a la telemedicina como una política fundamental, así como la necesidad de innovar desde la Agencia de Desarrollo, incorporar más tecnología y continuar con el proceso de modernización del Estado.
«Tenemos que seguir modernizando, con un Estado responsable fundamentalmente en materia fiscal y eficiente para resolver los ingresos que tiene Corrientes», concluyó, al reafirmar la importancia de mantener el equilibrio en las cuentas públicas como base para sostener el crecimiento.