El gobernador Juan Pablo Valdés inauguró el período legislativo 2026 anunciando fuertes inversiones en infraestructura y el lanzamiento del programa «Sostiene Corrientes»

En su discurso frente a la Legislatura, el gobernador Juan Pablo Valdés marcó el rumbo de su gestión con el anuncio de un ambicioso plan de obras, junto al lanzamiento de Sostiene Corrientes, un programa de asistencia financiera de hasta 130 mil millones de pesos destinado a aliviar las deudas de las familias y empresas locales. Asimismo, subrayó su compromiso con el federalismo provincial, asegurando que trabajará muy cerca de todos los intendentes, para que cada municipio sea una pieza clave del desarrollo de la provincia.

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias 2026 de la Legislatura provincial, destacando como ejes innegociables de su gestión la responsabilidad fiscal y el desarrollo con inclusión. Durante su discurso, enfatizó que la provincia utilizará su estabilidad como plataforma para crecer, fortaleciendo su autonomía productiva frente a los desafíos del escenario económico nacional y la reducción de envíos de programas federales.

Entre los anuncios, destacó obras fundamentales como la construcción del Puerto de Lavalle, el ensanchamiento y repavimentación de la Ruta 27 Saladas-Goya, la inauguración de 40 nuevas escuelas y la refacción integral de otras 200, la realización de 1500 viviendas en distintos puntos de la provincia y el inicio del proyecto para el Nuevo Aeropuerto de Paso de los Libres, además de continuar con la construcción de canales y desagües pluviales en la Capital.

Además, el gobernador Valdés presentó el programa «Sostiene Corrientes». A través del Banco de Corrientes, la provincia destinará hasta 130 mil millones de pesos para acompañar y mejorar la salud financiera de familias y empresas. La iniciativa permitirá a 89.000 familias clientas de la entidad refinanciar deudas en sus tarjetas de crédito desde 100.000 pesos, en 6 o 12 cuotas, mediante un trámite simple y a una tasa muy beneficiosa. Asimismo, las empresas que utilicen 75% o más de su límite del acuerdo en cuenta corriente, o que estén en dificultades de cumplimiento en otros productos, podrán financiar hasta el 80% de su saldo en un plazo de 12 meses, a una tasa especial.

Para complementar el impulso productivo y modernizar la administración pública, el gobernador Valdés comunicó la creación del Instituto de Innovación y Modernización y de la Agencia de Promoción e Inversión, diseñados para desburocratizar el Estado y facilitar la relación con los inversores. En este sentido, subrayó que la generación de empleo privado será el eje central de su política social, entendiendo que el trabajo digno es la base de la inclusión.

Respecto a la Salud, el gobernador Valdés anunció la implementación de la Telemedicina, para reducir la brecha de acceso a especialidades en zonas alejadas y mejorar los tiempos de atención.

Finalmente, el mandatario provincial ratificó su compromiso de gobernar con una mirada profundamente federal, trabajando a la par de todos los intendentes para que el crecimiento llegue a cada rincón del territorio. Concluyó su mensaje reafirmando la defensa indeclinable de los recursos de Corrientes, convocando a construir el futuro de la provincia con planificación, firmeza e independencia.