El primer domingo de marzo se hará la apertura del Año Pastoral
Parroquias, movimientos, instituciones y diversas pastorales se congregaran en el Santuario de Nuestra Señora de Itatí para poner en las manos de nuestra Tierna Madre los proyectos, misiones y actividades que emprenderemos durante el 2026.
A las 9, se compartirá un momento de adoración al Santísimo Sacramento. El momento central de la jornada será la celebración de la Eucaristía, que a las 9:30 presidirá nuestro Arzobispo en la Basílica. Será un tiempo de gracia, encuentro y comunión, en el que, como Iglesia diocesana confían al Señor y se renueva el compromiso misionero.
En esta oportunidad, además, se ofrecerá un espacio de intercambio pastoral que permitirá aprovechar más profundamente este acontecimiento de gracia. Luego de la Santa Misa, cada pastoral diocesana compartirá con quienes trabajan en ese ámbito en las comunidades tres líneas pastorales concretas para el año que comienza.
«Este momento de diálogo y comunión nos ayudará a caminar juntos, fortaleciendo la unidad y la misión en todos los ámbitos de nuestra arquidiócesis» indicaron en un comunicado oficial.
Desde la Junta Arquidiocesana de Laicos, se invita a todas las comunidades y pastorales a llevar como ofrenda para el Pequeño Cottolengo diversos artículos de utilidad.
«Los invitamos a participar con espíritu abierto y fraterno, para que, unidos a María, iniciemos este nuevo año pastoral con esperanza y renovado entusiasmo» agregaron.