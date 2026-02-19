Internacionales
El expríncipe Andrés fue arrestado por su vínculo con Epstein
El hermano del rey Carlos III es investigado por darle presuntamente información al millonario pederasta durante su cargo público.
Andrew Mountbatten-Windsor, el expríncipe y hermano del actual rey Carlos III, fue arrestado por un presunto caso de mala conducta en un cargo público debido a su relación con Jeffrey Epstein.
Según informó la BBC y confirmó la policía, la investigación se centra en la información que el entonces príncipe habría pasado al millonario pederasta en 2010, mientras era enviado para comercio del Gobierno.