El expríncipe Andrés fue arrestado por su vínculo con Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor, el expríncipe y hermano del actual rey Carlos III, fue arrestado por un presunto caso de mala conducta en un cargo público debido a su relación con Jeffrey Epstein.

Según informó la BBC y confirmó la policía, la investigación se centra en la información que el entonces príncipe habría pasado al millonario pederasta en 2010, mientras era enviado para comercio del Gobierno.