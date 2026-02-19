Un supermercado compra billetes ante la escasez de monedas en Corrientes

Una sucursal de una cadena nacional de supermercados ubicada sobre la avenida Pomar, en la ciudad de Corrientes, colocó esta semana un aviso en el que comunica la compra de billetes ante la falta de monedas en circulación. El local se encuentra frente a una sede del Banco de Corrientes.

En el mensaje exhibido dentro del establecimiento se informa que la iniciativa responde a la escasez de cambio en la ciudad. La situación se enmarca en dificultades habituales para conseguir monedas, un problema que comercios de distintos rubros suelen mencionar cuando deben entregar vuelto en operaciones cotidianas.