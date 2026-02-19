Provinciales

Un supermercado compra billetes ante la escasez de monedas en Corrientes

La medida se detectó en una sucursal ubicada sobre avenida Pomar. Un cartel visible en el ingreso informó la decisión.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 19/02/2026
0 202 Menos de un minuto

Una sucursal de una cadena nacional de supermercados ubicada sobre la avenida Pomar, en la ciudad de Corrientes, colocó esta semana un aviso en el que comunica la compra de billetes ante la falta de monedas en circulación. El local se encuentra frente a una sede del Banco de Corrientes.

En el mensaje exhibido dentro del establecimiento se informa que la iniciativa responde a la escasez de cambio en la ciudad. La situación se enmarca en dificultades habituales para conseguir monedas, un problema que comercios de distintos rubros suelen mencionar cuando deben entregar vuelto en operaciones cotidianas.

 

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 19/02/2026
0 202 Menos de un minuto
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

El primer domingo de marzo se hará la apertura del Año Pastoral

19/02/2026

La escritora Liliana Cinetto leerá cuentos en la Plaza del Eucaliptal

18/02/2026

Gran cierre de los Carnavales Barriales 2026 con buen marco de público y más de 2.000 comparseros

18/02/2026

Aira quedó atada por horas en un local, pensaron que fue abandonada pero volvió solita a su hogar

18/02/2026

Deja una respuesta

Botón volver arriba