Autopista Rosario-Córdoba: más de 10 camiones volcaron por fuertes ráfagas de viento

Un fuerte temporal provocó este miércoles el vuelco de al menos diez camiones en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura de los kilómetros 389 y 392. Como consecuencia, la circulación quedó completamente interrumpida en ambos sentidos.

El hecho se registró alrededor de las 22 y motivó un amplio operativo de emergencia.

Hasta el lugar acudieron efectivos policiales, dotaciones de bomberos, personal del servicio de emergencias y agentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, quienes dispusieron un corte total de tránsito en la mano con sentido hacia Córdoba.

La interrupción se implementó entre las localidades de Armstrong y Tortugas.

Desvíos y operativo en marcha

Ante el corte total, las autoridades dispusieron desvíos para quienes circulan en sentido hacia Córdoba, redirigiendo el tránsito por la localidad de Correa, entre Cañada de Gómez.

Servicios de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a los conductores y coordinar la remoción de los vehículos. Advirtieron que la magnitud del incidente podría demorar la normalización del tránsito.

Alerta por condiciones climáticas adversas

Las condiciones meteorológicas continúan siendo desfavorables, con ráfagas intensas y visibilidad reducida por lluvia y polvo en suspensión.

Desde la Policía Caminera solicitaron evitar circular por la zona afectada y respetar estrictamente las indicaciones en los puntos de desvío, ante el riesgo de nuevos incidentes.