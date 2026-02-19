Audaz asalto a casa de préstamo terminó con tres detenidos

Dos maleantes armados con pistolas de grueso calibre ingresaron ayer por la mañana al local comercial de una reconocida casa que otorga tarjetas de crédito, ubicado en pleno centro de la ciudad de Esquina, y tras sorprender a una cajera y a un administrativo se llevaron poco más de 2 millones de pesos. Un remisero local actuó de campana y trasladó a los malvivientes hasta cerca de Pueblo Libertador, donde un férreo operativo cerrojo de la Policía puso fin a la fuga de los sujetos que perpetraron el golpe y son oriundos de Buenos Aires.

Fue luego de las 10, cuando dos sujetos delgados, uno de ellos utilizando anteojos y a cara descubierta, ingresaron en el local comercial ConsuMax ubicado en la intersección de las calles Santa Rita y Mitre de la ciudad de Esquina. Uno quedó en la puerta del lado de adentro, el otro se dirigió a la zona de cajas. Con arma en mano amenazó a la empleada y él mismo recogió el dinero de la caja detrás del mostrador sin que la clienta una mujer mayor de edad advirtiera lo que estaba sucediendo. En el local había otras cuatro personas, entre ellas un bebé, que no salían de su asombro y terror por la impunidad con la que perpetraron el asalto.

En menos de 5 minutos los dos malvivientes se alzaron con más de 2 millones de pesos y se dieron a la fuga a bordo de un automóvil Volkswagen Voyage blanco cuya matrícula fue identificada por la Policía como perteneciente a un remisero de la ciudad.

Tras el golpe, se irradió el alerta a todas las dependencias de las localidades cercanas mientras personal de Investigaciones Criminales de la Comisaría Primera de Esquina, al mando del comisario Ramón Ruggeri, comenzaban a indagar sobre los sospechosos.

Las cámaras de seguridad del local aportaron las imágenes de los sospechosos y esas mismas juntamente con la del auto fueron enviadas a todas las comisarías de los alrededores.

Pasadas las 11 de la mañana, hora después del osado golpe, personal de brigada que se encontraba en cercanías de la localidad de Pueblo Libertador, a unos 38 kilómetros de Esquina, que estaba en la zona, alcanzó a ver a los dos sospechosos y rápidamente con apoyo de otros efectivos lograron reducirlos y detenerlos.

Fuentes allegadas al caso confirmaron a diario época que los detenidos y sindicados como autores directos del asalto a mano armada son dos hombres mayores de edad, uno de ellos de apellido Peralta, de 50 años, mientras que el otro sería de apellido Vázquez, de 34. En su poder se incautaron cerca de 3 millones de pesos en efectivo, de los cuales 2 millones pertenecían a la casa crediticia y el tercer millón es de dudosa procedencia. No descartan que podría tratarse del resultado de otro ilícito previo.

Además, en poder de los sujetos hallaron dos pistolas calibre .9 mm y otra calibre 11.25, así como una caja repleta de proyectiles. La Policía también incautó prendas de vestir y otros elementos de interés para la investigación.

El tercer detenido es un sujeto de apellido Aranda, de 32 años, quien está señalado como parte de la banda y fue la «pata local» que facilitó los movimientos y habría sacado de la ciudad a los malvivientes para escapar hacia Entre Ríos, indicaron voceros del caso.

A Aranda se lo detuvo junto con el automóvil Volkswagen Voyage blanco, que aparece en las filmaciones estacionado en las inmediaciones de la casa de créditos asaltada y en el que habrían huido los delincuentes. Fue arrestado cuando ingresó a la ciudad luego de trasladar a los malvivientes, según indicaron fuentes oficiales.

Los tres detenidos fueron llevados a la Comisaría Primera de Esquina, desde donde además están averiguando si los dos oriundos de Buenos Aires poseen antecedentes penales, ya que a juzgar por el poder de fuego que manejaban es probable que ya hayan perpetrado atracos de este tipo.