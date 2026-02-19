Con Aguirre preso, hallaron otras 3 motos de la megacausa

Suman 15 las motocicletas recuperadas por la Dirección de Investigaciones Criminales de Curuzú Cuatiá en el marco de una megacausa que desbarató una organización criminal local que comercializaba en suelo correntino vehículos robados en la provincia de Buenos Aires. El cabecilla de la banda está entre los arrestados.

En las últimas horas, personal de la DIC, al mando del comisario inspector Roberto Ayala, recuperó otras tres motocicletas, dos de ellas marca Honda Tornado de 250 cilindradas y la tercera una Honda Wave, todas con pedido de secuestro por robos desde la Justicia bonaerense.

Según fuentes de la investigación, una de las Tornado había sido abandonada en la vía pública en el marco de un operativo que justamente intentaba hallar a quienes las tenían. Las otras dos motos se recuperaron en manos de quienes las habían adquirido gracias a la valiosa información incautada durante los allanamientos previos.

Toda la documentación que portaban los actuales «dueños» de los vehículos estaban adulteradas. Cabe recordar que entre los detenidos también estaba la expareja de Aguirre, el cabecilla de la organización.

La mujer trabajó en el registro del automotor local, por lo que pudo facilitar la obtención de documentos que luego eran fraguados.

Con estos tres nuevos vehículos recuperados suman 15 motocicletas y un automóvil que forman parte de la causa en manos de la fiscalía de Curuzú y en la que también existe incorporada documentación apócrifa, celulares y elementos de interés que siguen siendo analizados en la Justicia.

Por el momento son tres los detenidos en el marco de la investigación, entre ellos R. O. Aguirre, de 25 años, y cabecilla de la banda, atrapado cuando pretendía huir hacia el sur del país.