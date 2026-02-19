Conductora de delivery pasó un semáforo en rojo y atropelló a un motociclista

Una mujer conductora de una moto que realizaba el servicio para una empresa de delivery, pasó el semáforo en rojo en la esquina de San Martín y Santa Fe.

El hecho tuvo lugar el pasado jueves, pasadas las 21, cuando la trabajadora de reparto, que circulaba por la calle Santa Fe, cruzó San Martín cuando el semáforo en rojo y atropelló a un motociclista.

Ambos cayeron a la cinta asfáltica, y resultaron con heridas y golpes, aunque no de gravedad, a pesar de la contundencia del impacto. Ambos llevaban puesto el casco.

Las imágenes a las que tuvo acceso Radio Dos, fueron registradas por las cámaras de seguridad de la zona.