Policiales

Conductora de delivery pasó un semáforo en rojo y atropelló a un motociclista

Una mujer conductora de una moto que realizaba el servicio para una empresa de delivery, pasó el semáforo en rojo en la esquina de San Martín y Santa Fe y atropelló a un motocicilista.

El hecho tuvo lugar el pasado jueves, pasadas las 21, cuando la trabajadora de reparto, que circulaba por la calle Santa Fe, cruzó San Martín cuando el semáforo en rojo y atropelló a un motociclista.

El hecho tuvo lugar el pasado jueves, pasadas las 21, cuando la trabajadora de reparto, que circulaba por la calle Santa Fe, cruzó San Martín cuando el semáforo en rojo y atropelló a un motociclista.

 

 

Ambos cayeron a la cinta asfáltica, y resultaron con heridas y golpes,  aunque no de gravedad, a pesar de la contundencia del impacto. Ambos llevaban puesto el casco.

Las imágenes a las que tuvo acceso Radio Dos, fueron registradas por las cámaras de seguridad de la zona.

Minuto Mercedes

