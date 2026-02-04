Tres prófugos y uno detenido después de faenar novillos en Bonpland

Al notar la presencia policial, tres se dieron a la fuga y uno fue aprehendido, un joven de 20 años.

Por orden de la fiscal, Daniela Ditomaso, se iniciaron actuaciones de oficio por abigeato en flagrancia.

Se secuestraron cuchillo, sierra carnicera, soga, dos celulares y los dos animales faenados, con marca y señal de la firma Pirai. La investigación sigue y no se descartan allanamientos y más detenciones.