Tres prófugos y uno detenido después de faenar novillos en Bonpland

Cerca de las 21 del lunes, personal del PRIAR de la localidad correntina Bonpland sorprendió a cuatro hombres faenando dos novillitos en un predio lindero a una forestación.

04/02/2026

Al notar la presencia policial, tres se dieron a la fuga y uno fue aprehendido, un joven de 20 años.

Por orden de la fiscal, Daniela Ditomaso, se iniciaron actuaciones de oficio por abigeato en flagrancia.

Se secuestraron cuchillo, sierra carnicera, soga, dos celulares y los dos animales faenados, con marca y señal de la firma Pirai. La investigación sigue y no se descartan allanamientos y más detenciones.

