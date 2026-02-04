El Iberá elevó el porcentaje de turistas del país en la última década

En 2025 se superaron los 60 mil visitantes, un número similar al de la pospandemia, con proyección de acelerar el crecimiento en los próximos años. Los nuevos emprendimientos, prestadores de servicios, guías, alojamientos de distintas categorías son puntos altos.

Las reservas del Iberá duplicaron en diez años su cantidad de visitantes y en 2025 fueron casi 60 mil. Los datos surgen de un informe elaborado por el Comité Iberá, a partir de cifras registradas por la Dirección de Parques de la Provincia y el Área de Usos Públicos de la Administración del Parque Nacional Iberá.

Desde el Departamento Técnico del Comité Iberá analizaron la serie histórica de visitas al área de reserva provincial y nacional y señalan que entre 2022 y 2023, justo después de la pandemia y antes de los incendios, se había llegado a un pico de 63 mil visitantes en un año. Tras un descenso signado por las condiciones climáticas y aún más por la crisis económica nacional en 2024, una cifra similar al pico histórico se registró el año pasado en la región, con una perspectiva alentadora y nuevos proyectos de desarrollo en materia de infraestructura, servicios y promoción cultural en los distintos portales de acceso.

El análisis de los datos del año pasado indica un crecimiento de afluencia turística en casi todos los portales de acceso. Así, el portal Laguna Iberá, en Carlos Pellegrini, aumentó en un 38% su cantidad de visitas; el Carambola en Concepción creció en un 13%; San Nicolás en San Miguel prácticamente mantuvo sus visitas; Cambyretá próximo a Ituzaingó se incrementó en un 26%; en tanto San Antonio, en Loreto, registró un aumento de un 33%. En tanto, los portales Uguay, Galarza y Capivarí no estuvieron operativos en los últimos meses.

Como destino consolidado de mayor trayectoria en materia de desarrollo turístico, Carlos Pellegrini concentró el número más alto de visitas con más de 35.000 turistas el último año, con Concepción en segundo lugar nominal, con más de 10.000.

Por otra parte, en cuanto a la estacionalidad, se calcula un promedio mensual de unos cinco mil visitantes, aunque existen momentos del año con un fuerte flujo de demanda, asociado al comportamiento climático y también a feriados largos o vacaciones. De ese modo, entre marzo y abril llegaron unos 10 mil visitantes de esos 60 mil registrados. En tanto solo en el mes de julio, se recibieron más de 11 mil turistas en los distintos portales.

Otro de los aspectos analizados en el informe, apunta a conocer la procedencia de los visitantes. Según se pudo conocer, los turistas extranjeros representan un 8% del total, en tanto los nacionales son el 90%.

Pese a la difícil situación económica con un freno generalizado en todos los rubros de la economía durante 2024, y aún con la merma de afluencia turística, el Iberá no dejó de recibir visitantes aún en ese contexto.

Estos indicadores de crecimiento, apuntalados por un minucioso plan de desarrollo que se implementa desde el Gobierno provincial bajo el nombre de Plan Iberá, que se coordina con entidades no gubernamentales, la Universidad Nacional del Nordeste y otros actores fundamentales para el desarrollo de las comunidades, demuestran el impacto positivo de la actividad en cada una de las comunidades involucradas.

«El impacto que tienen las acciones y el crecimiento del ecoturismo en los pueblos en que se generaron los portales, como Concepción, San Miguel, Loreto, Carlos Pellegrini e Ituizangó quedan registrados a partir de esta actividad turística que está siendo valorada por la ciudadanía local y también de otras latitudes. Vemos que ha generado una economía respecto de una actividad que antes no había: se creció en número de plazas hoteleras, de distintos tipos de alojamiento, de prestadores de servicios, de guías y de oferta gastronómica, todo a partir de la actividad del ecoturismo», evaluó Sergio Flinta, senador provincial y presidente del Comité Iberá.

«Vemos también que Iberá es un destino para todos los segmentos: quien quiera ir puede hacerlo, porque hay ofertas para el turismo internacional, nacional y provincial; desde hoteles boutique hasta casas de familias que reciben a los visitantes por precios módicos. Incluso, hay portales que se pueden visitar en el día, sin requerir alojarse, y solo hay que contratar a prestadores para los guiados o navegación», detalló.

Por otra parte, Flinta recordó que el proyecto de desarrollo del Iberá, contemplado en el Plan Iberá, tiene dos pilares: cultura y naturaleza.

«Hoy, el Iberá nos brinda una naturaleza restablecida, con un número importante de distintas especies que hasta hace algunos años no estaban y han sido reintroducidos, como el yaguareté, el oso hormiguero o el guacamayo rojo. Y la cultura está presente en todo lo que refiere a la identidad de Corrientes: gastronomía, vestimenta, música, baile. Todo eso son ofertas o productos que se ponen a disposición del visitante en una experiencia única en los distintos pueblos donde se aloja», describió.

De ese modo, anticipó que en estos días desde el Comité Iberá preparan un plan de inversión para este año 2026, que busca apuntalar todo el crecimiento conseguido.

«Está prácticamente terminado para poner a consideración del Gobernador, y luego podría ser presentado en febrero», adelantó. El proyecto, como cada año, contempla el desarrollo de infraestructura turística, la promoción cultural, servicios en distintas dependencias, seccionales de guardaparques, centros de interpretación y «mucha política blanda: capacitaciones, concientización sobre el cuidado ambiental y actividades culturales. Es muy diverso el proyecto, además involucra a varias áreas del Gobierno como el Ministerio de Turismo, el de Obras Públicas, el Instituto de Cultura y otros», indicó al final.