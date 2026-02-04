Tres mujeres heridas tras embestir a una tropilla de caballos sueltos

Dos mujeres adultas y una menor de edad resultaron lesionadas ayer a la madrugada luego de que el automóvil en el que se desplazaban embistiera a una tropilla de caballos que se habían atravesado sobre la Ruta Provincial N°27, en proximidad de la localidad de Santa Lucía. Cuatro caballos resultaron impactados directamente. La Policía investiga la propiedad de los equinos que por poco provocan una tragedia.

El hecho sucedió esta madrugada, cerca de las 4:50 de la madrugada, cuando tres mujeres, todas pertenecientes a la misma familia, circulaban a bordo de un automóvil Renault Kwid sobre Ruta Provincial N°27, cuando en proximidades al kilómetro 88, se vieron sorprendidas por el paso imprevisto de una tropilla de caballos sueltos sobre la calzada. Sin posibilidad de maniobrar, el impacto fue inevitable y el automóvil chocó a cuatro de los equinos, entre ellos dos potrillitos de algunas semanas, matándolos en el acto.

En el vehículo viajaban Miriam Susana Fernández de 60 años, María Susana de 45 años y la menor Ana Paula. Debido a la violencia del impacto, todas resultaron con lesiones de distinta consideración, pero ninguna de gravedad, según indicaron fuentes allegadas al caso.

Efectivos de la Unidad Especial Policía Rural y Ecológica que se encontraban cercan de la escena, se dirigieron rápidamente al lugar y asistieron a las víctimas, hasta ponerlas a resguardo, juntamente con personal de Bomberos Voluntarios de aquella localidad. Unidades de emergencia médica del hospital evaluaron las lesiones de las mujeres. El automóvil quedó en un zanjón al costado de la ruta y con serios daños en su estructura. Todas las víctimas son oriundas de la ciudad de Goya. El dueño de los animales podría afrontar cargos penales por la falta de cuidado de los equinos.