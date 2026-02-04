Dos hermanitos y su niñera murieron por un escape de monóxido de carbono

El barrio porteño de Villa Devoto se encuentra conmocionado por un hecho luctuoso ocurrido dentro de una vivienda familiar, por el que dos nenes, de 2 y 4 años, fueron hallados sin vida este lunes por la noche junto a su niñera, todos afectados presuntamente por la inhalación de monóxido de carbono.

Alrededor de las 18:00, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de tres personas desvanecidas en una unidad de la calle Mercedes. Al arribar, el personal de la Comisaría Vecinal 11 B y del SAME confirmó que la niñera, una mujer de 32 años, ya se encontraba sin signos vitales en el lugar.

Mientras los peritos trabajaban en la escena, los dos hermanos de 2 y 4 años fueron trasladados de urgencia al Hospital Zubizarreta. A pesar de las maniobras de reanimación y los esfuerzos médicos, las autoridades sanitarias confirmaron sus decesos horas más tarde debido a la gravedad de la intoxicación.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a una falla en un artefacto a gas que habría provocado una fuga de monóxido de carbono. En el domicilio se hicieron presentes bomberos de la Ciudad, para asegurar la zona y realizar las primeras inspecciones técnicas; y personal de Metrogas, que procedió al corte preventivo del suministro gaseoso en el edificio.

La investigación quedó en Fiscalía N° 13, a cargo del Dr. Marcelo Roma, bajo la carátula de «averiguación de causales de muerte».

Ante este trágico escenario, los especialistas reiteran la importancia de realizar revisiones anuales con gasistas matriculados y mantener siempre una ventilación cruzada en los ambientes, incluso durante los meses de bajas temperaturas. El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro y altamente tóxico que no genera irritación, lo que lo vuelve imperceptible hasta que las consecuencias son fatales.

La justicia aguarda ahora el resultado de las autopsias y los peritajes de los bomberos sobre las estufas y el calefón del inmueble para determinar las responsabilidades del caso.

