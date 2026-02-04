DESTACADO

Tragedia en la Ruta 119: Un motociclista falleció tras colisionar con un camión

Un fatal accidente de tránsito conmocionó a la comunidad de Curuzú Cuatiá este martes. El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 119, a la altura del kilómetro 36, pasadas las 21hs, dejando como saldo el fallecimiento del conductor del rodado menor.

Según las primeras informaciones policiales, el accidente se produjo cuando ambos vehículos circulaban en sentido sur a norte. Por causas que aún se intentan establecer, una motocicleta impactó violentamente contra la parte trasera de un camión que transitaba en la misma dirección.

Producto del fuerte choque, el rodado menor se incendió de manera inmediata. Lamentablemente, el motociclista perdió la vida en el lugar.

En el sitio del siniestro trabajó un intenso operativo que incluyó a Bomberos Voluntarios de Curuzú Cuatiá,  Efectivos de Comisaría Segunda de la Policía de Corrientes, Peritos de la Unidad Regional III.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima, a la espera de notificar a sus familiares. La causa quedó a disposición de la fiscalía de turno de nuestra ciudad.

