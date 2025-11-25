Más de 3000 niños de distintas escuelas serán los primeros en ver el musical de “Epopeya del Iberá”

Los chicos, como multiplicadores del mensaje de conservación, fueron los destinatarios principales de la historia que dio origen a la serie animada y luego también a la versión teatral de “Epopeya”, de la cual serán protagonistas. 1200 alumnos de distintas escuelas primarias serán los que verán la primera puesta en escena, que iniciará mañana para dar lugar a un total de 6 funciones. “El musical está muy bien, saca al tema del territorio de los dibujos y lo lleva a una dimensión muy humana”, afirmó Martín Baintraub, el autor del guión original.

Con entradas agotadas y la ilusión de poder sumar más funciones y también de llevar, en un futuro, la obra musical a los teatros del interior de la provincia, “Epopeya del Iberá” está a punto de estrenarse este miércoles. Tiene 6 funciones previstas, de las cuales 5 son exclusivamente para el público infantil, con niños invitados por el Ministerio de Educación de la provincia de distintas escuelas primarias. Y una de las funciones será abierta para el público en general, prevista para el jueves por la noche, además de contar en cada función con un equipo de docentes que forman parte del programa educativo “Educa ATR” que transmitirá en vivo a través del canal de YouTube de EducaPlay.

Durante los tres días, unos más de 3.000 niños serán los espectadores principales del musical, una obra que nació hace dos años como una serie animada para la plataforma CorrientesPlay y Educaplay, impulsada por la productora 2047, y que ahora estrena su versión teatral con unos 40 artistas en escena y un total de cerca de 100 personas trabajando para el espectáculo.

“Lo novedoso de todo esto, respecto de la apuesta tecnológica, es que todo está secuenciado: la imagen, las pantallas, las luces y el sonido son una sola cosa. Se cuenta con todo el equipamiento nuevo con que fue dotado hace poco el Teatro Vera, además de otros equipos que trae la productora, ya que el trabajo no comenzó cuando entramos al teatro, sino que se viene preparando desde hacen meses”, apuntaron desde la producción ejecutiva del espectáculo.

Así, unas 30 personas de la productora 2047 hacen el trabajo específico de lo tecnológico, para “hacer esta adaptación de lo escénico. Se trabajó de corrido, desde el sábado hasta el lunes feriado, para ir probando todo”, indicaron.

Además de los artistas, que casi 40 entre bailarinas, músicos y actores, se pueden contar a otras 80 personas involucradas en la puesta en escena, entre guionistas, coreógrafos, entrenadores, maquilladores, peluqueros y diseñadores.

“La expectativa está puesta en el estreno, en que los chicos se sorprendan y lo disfruten. Y luego, anhelamos poder agregar algunas otras funciones, o bien planificar salidas al interior”, anticiparon.

Este miércoles, habrá funciones a las 10 y a las 15, a las cuales concurrirán 1200 chicos, el jueves en la función de la mañana se recibirán a otros 600 niños, en tanto a las 20 será la función abierta al público en general. El viernes, el último día, otros 1200 chicos podrán ver el espectáculo entre los dos horarios.