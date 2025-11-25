Provinciales

Alistan el cierre de Ciclo Lectivo de los CDI Provinciales

Este jueves 27 de noviembre a partir de las 19.30 los Centros de Desarrollo Infantil de la provincia realizarán el Cierre del Ciclo Lectivo 2025. El mismo será en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, sito en Av. Domingo Sarmiento 2650. El evento se realizará bajo la consigna “El mágico mundo de los CDI”.

De esta manera, el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección de los Derechos de la Niñez junto a los 17 CDI de Capital serán los encargados de dicha organización donde se homenajearán a los presentes.

Cabe recordar que, en este acto, celebrarán el cierre del ciclo lectivo, reconociendo el esfuerzo, dedicación de los estudiantes, docentes y personal de los CDI. También habrá espectáculos infantiles y un grupo musical para culminar una hermosa noche.

