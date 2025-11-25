Cortes de energía programados para Mercedes, Yofre, Chavarría y Curuzú

En Mercedes, se ejecutarán tareas de cambio de postes de Línea de Media Tensión, el miércoles 26 de 08:00 a 09:00, en Ruta N° 40, Parajes Arroyo Grande, Capivarí, y Colonia Carlos Pellegrini.

Asimismo en Felipe Yofre, Chavarría, Mercedes (Predio Cruz Gil, Parajes Payubre, Boqueron, Paso Pucheta) y zonas de influencia, se ejecutarán tareas de mantenimiento de una Subestación Transformadora, el miércoles 26 de 07:30 a 08:30.

Mientras que en Curuzú Cuatiá y Sauce, se ejecutarán tareas de mantenimiento de Líneas de Media Tensión, el miércoles 26, jueves 27, viernes 28, sábado 29 de 07:00 a 12:00, por Ruta N° 126 zona Rural desde Curuzú hasta Sauce.

También en Ituzaingó, se ejecutarán tareas de mantenimiento de Líneas de Media Tensión, el miércoles 26 de 06:30 a 12:00, en los barrios Don Benítez, G 2, Don Tomas, 45 Viviendas, Estación de Peaje, y Estación de Servicio YPF.

Por último en Paso de la Patria, se ejecutarán tareas de mantenimiento de Líneas de Media Tensión, el miércoles 26 de 08:00 a 13:00, en el Bº Bancario, Villa del Sol, Chacras del Golf, Centro de Conservación Aguará, zona de Ruta 98, y zonas de influencia.