Aberrante: Encontraron el cráneo de una persona adulta en un campo

Según informaron fuentes policiales, un empleado rural de una chacra dio aviso al encontrar restos óseos mientras realizaba tareas en el lugar.

De inmediato, una comisión policial se trasladó al sitio y solicitó la presencia del médico policial.

Tras la inspección, el profesional determinó que el cráneo encontrado corresponde efectivamente a restos humanos y que tendría una data superior a cinco años.

Minutos después arribó al lugar el fiscal de turno, quien impartió las directivas para continuar con las actuaciones.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría Primera de Paso de los Libres, que trabaja para establecer el origen de los restos y las circunstancias del caso.